Новий закон про працю може легалізувати гнучкий графік та дистанційну роботу

Урядовий законопроєкт № 2708 "Про працю" передбачає визначення в законодавстві гнучкого режиму робочого часу та дистанційної (надомної) роботи.

Про це йдеться у тексті законопроєкту "Про працю", оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

"За погодженням між працівником і роботодавцем для працівника може встановлюватись гнучкий режим робочого часу на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу, так і згодом", - йдеться у тексті законопроєкту.

Так, гнучкий режим робочого часу може передбачати: фіксований час, протягом якого працівник повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки; при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини; змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої на підприємстві (в установі, організації) норми тривалості робочого часу; час перерви для відпочинку і харчування.

Передбачається, що у разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи непередбачуваних завдань роботодавець може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений графік роботи.

У цьому випадку застосування до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановленого графіку роботи не вважатиметься зміною істотних умов трудового договору.

У разі відрядження на працівника буде поширюватися режим робочого часу того підприємства (установи, організації), до якого його відряджено.

Крім того, законопроєкт передбачає, що сторони трудового договору можуть домовитися про виконання роботи дистанційно. Умови такої роботи встановлюються у трудовому договорі.

Згідно з текстом законопроєкту, дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

Передбачається, що дистанційні працівники розподілятимуть робочий час на свій розсуд, на них не поширюватимуться правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати нормальну тривалість робочого часу.

Виконання роботи дистанційно не тягнутиме за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

У разі ухвалення законопроєкт набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Він складається з 98 статей і 10 глав.