Російській блогерці Мітрошиній заборонять в'їзд в Україну - МВС

Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, під час лекції якої вчора в Києві стався конфлікт, оголосять заборону в'їзду в Україну.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство внутрішніх справ.

"Росіянка Олександра Мітрошина не мала заборони на в'їзд в Україну. Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою. Після конфлікту, який трапився вчора, прикордонники оголосять про заборону в' їзду блогерці Мітрошиній в подальшому", - йдеться у повідомленні.

В МВС звернулися до громадян: якщо ви стали свідками неправомірних дій правоохоронців під час вчорашнього конфлікту і маєте докази, будь ласка, надайте їх для проведення відповідних слідчих дій.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 січня, у громадському русі "Відсіч" заявили, що поліція затримала активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, які разом з друзями прийшли на лекцію російської блогерки Олександри Мітрошиної, щоб запитати в неї, чому вона незаконно відвідувала окупований Крим.

За даними "Відсічі", спочатку правоохоронці, яких викликав сам Овчаренко, наполегливо вимагали, щоби той вийшов, а потім - наділи на активіста кайданки і відвезли до райвідділу поліції на вул. Голосіївську, 15.

Також у "Відсічі" стверджували, що активістів побили прихильники блогерки Мітрошиної.

У 2017 році Мітрошина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що відвідала анексований Росією Крим.