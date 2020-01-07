Пластуни завітали до Кабміну з колядками

Скаути з організації "Пласт" завітали до Кабінету міністрів з колядками.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"На Різдво з колядками до Кабінету міністрів завітали скаути з організації «Пласт». Діліться вітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!" - написав він.

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Гончарук побажав українцям сил та мудрості здолати усі виклики, які "можуть перед нами стояти".

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