У Михайлівському соборі почалася Божественна літургія
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Укрінформ
У Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі розпочалася Божественна літургія.
Про це у Facebook повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
"Очолюю урочисту Божественну літургію з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа", - написав Епіфаній.
Трансляція літургії відбувається на телеканалі Культура UA.
Як повідомляв Укрінформ, рік тому, 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.