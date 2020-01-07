У Михайлівському соборі почалася Божественна літургія

У Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі розпочалася Божественна літургія.

Про це у Facebook повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Очолюю урочисту Божественну літургію з нагоди свята Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа", - написав Епіфаній.

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Трансляція літургії відбувається на телеканалі Культура UA.

Як повідомляв Укрінформ, рік тому, 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.