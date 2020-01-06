УГКЦ сподівається, що Зеленський запросить Папу Римського до України

В Українській греко-католицькій церкві сподіваються, що Президент Володимир Зеленський запросить Папу Римського Франциска до України.

Про це глава УГКЦ Святослав сказав в інтерв’ю "Главкому".

"Ми не маємо поки що інформації про те, що готується його (Папи Римського Франциска - ред.) візит до України. Ми сподіваємося, що й новий Президент запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності", - зазначив Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ також зауважив, що минулого року греко-католики вкотре зробили офіційне запрошення Папи Римського до України.

"Ми зібралися у Римі і перша сесія нашого синоду відбулася разом з ним. Там ми всі разом просили його приїхати до України. Сподіваємося, що його приїзд стане ще одним поштовхом до того, щоб зупинити війну, привернути увагу цілого світу до питань гуманітарної і екологічної кризи, яку спричиняє ця війна. Після тієї нашої зустрічі уже в приватному спілкуванні Святіший отець сказав мені, що він дуже серйозно над цим розмірковує", - повідомив Блаженніший Святослав.

Він також пояснив, що може стояти на заваді візиту Папи Римського в Україну і чому він так довго розмірковує.

"Це його особисте рішення, але я можу сказати про три такі чутливості Папи, які дають мені оптимізм. Він чутливий до потреб вбогих, магріналізованих і бідних людей. Україна є найбіднішою країною Європи. Тому коли Папа буде думати, в який куточок Європи в першу чергу потрібно поїхати, я думаю, він буде чути голос, який його кличе до України. Друга тема – це тема миру. І коли Папа відчує, що він має можливість приїхати, що його тут чекають, запрошують і його приїзд буде сприяти закінченню війни, він так само почує цей голос. А третя його чутливість – це проблеми екології, відповідального ставлення до довкілля. Це питання, як ми знаємо, у нас є також дуже гострим, але чомусь про нього сьогодні ніхто не говорить", - зазначив глава УГКЦ.