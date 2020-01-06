Епіфаній у Навечір'я Різдва звершив богослужіння у Михайлівському соборі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у Навечір’я Різдва Христового звершив богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Епіфаній у Надвечір'я Різдва звершив богослужіння у Михайлівському соборі / Фото: pomisna.info

“Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 6 січня 2020 року, у Навечір’я Різдва Христового, звершив богослужіння у в кафедральному храмі Православної церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уставні богослужіння цього дня складали Великі часи та Зображальні, після чого предстоятель помісної Православної церкви України очолив вечірню з літургією святого Василія Великого.

Його блаженству співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт, всечесна братія монастиря та запрошене духовенство.

Після відправи митрополит Епіфаній відповів на запитання представників ЗМІ.

Як повідомляє пресслужба ПЦУ, 6 січня о 17.00, митрополит Епіфаній очолить в соборі всенічне бдіння.