Уряд запроваджує антикризову допомогу для сімей

Урядом запроваджується своєчасна професійна допомога для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляється на Урядовому порталі.

“Для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, урядом запроваджується своєчасна професійна допомога, спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації”, - йдеться у повідомленні.

За словами Гончарука, для допомоги таким сім’ям уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.

“Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя”, - прокоментував Гончарук.

Зазначається, що уряд змінює підходи у допомозі сім'ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на запобігання потраплянню українців у такі ситуації. Ідеться про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу «гроші ходять за людиною» - коли нарахування коштів буде відбуватися напряму, а також про новий механізм соціальних виплат - який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.

“Для Міністерства соціальної політики знаходити та прибирати причини, а не боротися лише із наслідками - це ключ до розв'язання соціальних проблем. Ми маємо підтримувати людей, які реально цього потребують – ефективно та прозоро”, – наголосила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

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Як нагадали в Кабміні, ефективна адресна соціальна підтримка сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, передбачена Програмою діяльності уряду. Її затверджено у вересні 2019 року. Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Їх деталізовано - по кожній з 78 цих цілей Програми опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

Зазначається, що документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв'язок.