Штати привітали ПЦУ з річницею отримання Томосу
Відповідну заяву посольство США оприлюднило у Facebook.
"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, рік тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.
Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року — в Патріаршому храмі Святого Георгія в Стамбулі відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.