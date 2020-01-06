Штати привітали ПЦУ з річницею отримання Томосу

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію.

Відповідну заяву посольство США оприлюднило у Facebook.

"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, рік тому, 5 січня 2019 року, Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року — в Патріаршому храмі Святого Георгія в Стамбулі відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.