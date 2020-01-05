Dr. Alban виправив допис в Instagram про допомогу Зеленського у в'їзді до України

Шведський співак Dr. Alban, який раніше виступив у новорічному шоу "Вечірнього кварталу" попри заборону на в'їзд до України через відвідування окупованого Криму, виправив свій допис в Instagram, в якому згадував про втручання Президента України Володимира Зеленського.

У новому варіанті тексту в Instagram він прибрав згадку про допомогу Зеленського.

"Зустріч з Президентом України Зеленським. Мені заборонили в'їзд до України через мій попередній виступ на півострові Крим. Я не знав про це, не знав, що це значить для українців. Я щасливий зустрітися з Президентом", - йдеться у виправленому дописі.

У попередній версії допису співак зазначив, що приїхав в Україну за підтримки українського глави держави.

"Мені заборонили в'їзд до України через мій попередній виступ на спірному півострові Крим. Завдяки втручанню Президента я зміг потрапити в Україну", - йшлося у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що Президент України не може впливати на рішення прикордонників щодо пропуску чи не пропуску певних осіб в Україну.

Партія «Європейська солідарність» підготувала низку запитів до СБУ і Президента Володимира Зеленського щодо порушення українського законодавства і дозволу на в’їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму, публічно називають анексований РФ півострів спірною територією і виступали на окупованій українській землі.