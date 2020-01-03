Експерти встановили причини аварії танкера Delfi біля Одеси

Державна служба морського та річкового транспорту України завершила розслідування за фактом аварії танкера-бункерувальника Delfi біля узбережжя Одеси, що сталась 22 листопада 2019 року.

Експерти вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна, неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежену кількість на судні палива.

Про це йдеться в оприлюднених інформації та Акті розслідування.

"Державною службою морського та річкового транспорту України завершено проведення розслідування аварійної морської події, що сталася 20 листопада 2019 року з танкером-бункерувальником “Delfi” (IMO 8866266, прапор – Молдова, судновласник “MISTER DRAKE PC”, юридична адреса: Коледж-Хаус, вул. Кінг Едвардз Роуд 17, Лондон НА4 7 АЕ, Велика Британія). Судно стояло на якорі на Одеській банці і через обмежену кількість палива, води, провізії та прогноз погоди, яким передбачалось погіршення погодних умов, о 18 год. 47 хв. 20 листопада подало сигнал лиха “MAYDAY” на 16 УКХ каналі радіозв’язку", - йдеться в документі.

Зазначається, що судно "в подальшому через погодні умови (шторм) почало дрейфувати та 22 листопада 2019 року о 9 год. 26 хв. потрапило на мілину в акваторії морського порту Одеса".

Експерти встановили, зокрема, що "на момент аварійної морської події судно було укомплектовано екіпажем з порушенням вимог Суднового міжнародного свідоцтва, яким передбачено мінімальний склад екіпажу 5 чоловік. Екіпаж Delfi складався з трьох осіб - громадян України".

До аварії призвело те, що "власник судна Delfi проігнорував вимоги чинного міжнародного та національного законодавства. Не забезпечив наявність діючих класифікаційних суднових документів, наявність членів екіпажу відповідно до вимог свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, не уклав робочого контракту з членами екіпажу і не забезпечив дій для своєчасного усунення причин, які призвели до аварійного стану судна та аварійної морської події. Проігнорував безпеку судна та його екіпажу".

Аварійну ситуацію спричинило також те, що "судновласником не впроваджено систему управління безпекою (СУБ), на борту відсутня відповідна документація. Не забезпечено належне постачання судна паливно-мастильними матеріалами, судно не забезпечено екіпажем відповідно до Міжнародного свідоцтва, не відпрацьовано капітаном та екіпажем дії в аварійній ситуації, внаслідок чого не враховано ризику при стоянці судна на якорі, яке знаходилось в аварійному стані (порушення резолюції А.741(18) IMO - Міжнародної морської організації".

Експерти також встановили, що "судно Delfi 27 вересня 2018 року було виключено з Реєстру прапора Молдови, і з цього моменту прапор судна не визначений".

Власником танкера є компанія FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зареєстрована у Бірмінгемі (Великобританія), а його представниками в Одесі - Юрій Голіков та капітан танкера Анатолій Слинько. Експертам вдалося встановити професійні навички лише Слинька, а знання процедур вахтової служби механіка К.Михайленка та матроса А.Тудоряна не встановлено, оскільки немає відомостей про їхнє місцезнаходження.

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Експерти також вказали на порушення з боку військовослужбовців ДПСУ, які повинні були ще до моменту аварії "затримати судно і супроводити його до найближчого порту", не продемонстрували чіткого виконання процедури та Плану взаємодії з капітаном танкера і посадові особи ДП АМПУ, зокрема, морського порту "Південний".

Комісія Держслужби морського та річкового транспорту запропонувала Адміністрації морських портів України та власнику танкера-бункерувальника Delfi "забезпечити якнайшвидше зняття його з мілини на виконання вимог Кодексу торговельного мореплавства України, щоб запобігти замулюванню та зануренню судна в грунт".

Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. У пообідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

22 листопада в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов опублікував перші результати обстежень моря в районі місця аварії - вміст нафтопродуктів у морській воді перевищив гранично допустиму норму в 53 рази. 23 листопада цю норму було перевищено в 157 разів, а через два дні концентрація нафтопродуктів знизилась, перевищуючи норму в 19 разів.

За фактом аварії судна співробітники ГУ НП в Одеській області розслідують кримінальне провадження за ознаками ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

23 грудня фахівці Інституту колоїдної хімії та хімії води Національної академії наук України взяли три проби води поблизу судна і здійснять експертизу наслідків розливу нафтопродуктів в акваторії Одеського морського порту. Результати досліджень взятих проб морської води, в тому числі на вміст нафтопродуктів, обіцяють оприлюднити у січні 2020 року.