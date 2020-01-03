Завершили слідство у справі про бійку Ляшка з Герусом

Слідчі прокуратури завершили досудове розслідування за фактом конфлікту за участю колишнього народного депутата Олега Ляшка та чинного парламентарія Андрія Геруса в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Бориспільською місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування за фактом насильства щодо народного депутата України", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року ексдепутат разом з іншою особою у залі офіційних делегацій аеропорту "завдали тілесних ушкоджень народному депутату України IX скликання у зв’язку з його державною діяльністю".

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"За результатами досудового розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта, та відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження", - заявили у прокуратурі.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада 2019 року в аеропорту "Бориспіль" колишній народний депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку, при цьому охоронець Ляшка знімав інцидент.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту.

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом і попросила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Проте суд 19 листопада відпустив Ляшка на поруки народних депутатів Михайла Волинця (фракція "Батьківщини") та Вікторії Сюмар ("Європейська солідарність"). Пізніше прокуратура Київщини оскаржила це рішення.

А 3 грудня прокуратура повідомила охоронцеві Ляшка про підозру у пособництві умисного завдання народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю.