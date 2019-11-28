Апеляційний суд відмовився арештовувати Ляшка

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу ексдепутату ВР Олегу Ляшку.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

"Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції стосовно колишнього народного депутата Верховної Ради України V-VIII скликань Олега Ляшка", - йдеться у повідомленні.

Тож апеляційну скаргу сторони обвинувачення залишено без задоволення.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом, і попросила суд обрати ексдепутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Суд 19 листопада ухвалив рішення відпустити Ляшка на поруки народних депутатів Михайла Волинця (фракція “Батьківщина”) та Вікторії Сюмар (“Європейська солідарність”).

Пізніше прокуратура Київщини оскаржила рішення Бориспільського міськрайонного суду про обрання Ляшку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.