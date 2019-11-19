Суд відпустив Ляшка на поруки
Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 19 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Обрати підозрюваному Ляшку Олегу Валерійовичу... запобіжний захід у вигляді особистої поруки”, - зачитав рішення головуючий суддя.
Суд визначив поручителями Ляшка народних депутатів Михайла Волинця (фракція “Батьківщина”) та Вікторію Сюмар (“Європейська солідарність”).
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Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.
Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".
Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила про підозру Ляшку через бійку з Герусом, і просила суд обрати Ляшку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.