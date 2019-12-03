Охоронцеві Ляшка оголосили підозру через бійку з Герусом

Прокуратура повідомила про підозру охоронцеві колишнього народного депутата Олега Ляшка через бійку з чинним народним депутатом Андрієм Герусом у аеропорту "Бориспіль".

Про це інформує пресслужба прокуратури Київської області.

"У вівторок, 3 грудня, заступник прокурора Бориспільської місцевої прокуратури повідомив про підозру у пособництві умисного нанесення народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю", - зазначають у відомстві.

За даними слідства, 6 листопада поточного року підозрюваний спільно з колишнім народним депутатом у приміщенні міжнародного аеропорту "Бориспіль" сприяв вчиненню злочину проти народного депутата України.

Прокурор клопотатиме в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Бориспільська місцева прокуратура 18 листопада повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом, і попросила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Суд 19 листопада ухвалив рішення відпустити Ляшка на поруки народних депутатів Михайла Волинця (фракція "Батьківщина") та Вікторії Сюмар ("Європейська солідарність").

Пізніше прокуратура Київщини оскаржила рішення Бориспільського міськрайонного суду про обрання Ляшку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Скріншот: Олег Ляшко / Facebook