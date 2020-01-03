Степан Бандера. Що зробили з ім’ям цієї людини, щоб аж так відлякати від усього, що з ним пов’язано?

У творах Бандери – нічого «ультраправого». Натомість – глибокий і правдивий діагноз російської імперської вавки

Колись моє ставлення до Степана Бандери було сформовано чим завгодно, але не першоджерелами та фактами. Аж допоки не сталася одна цікава подія.

У травні 2016 року я блукав у натовпі серед стендів на «Книжковому арсеналі». Раптом на одному зі стелажів побачив цю книжку. Це збірка власних текстів Степана Бандери. Мене вона зацікавила, і я надумав її придбати. Але у мить, коли моя рука потягнулася до стенду, зловив себе на дивній реакції. Я робив це... немов потайки. Озираючись, чи хто не бачить раптом, яку книжку я беру.

Це змусило мене замислитися. Що зробили з ім’ям цієї людини, щоб аж так відлякати від усього, що з ним пов’язано? Чому я ніяковів, коли тягнувся до стенду із його книгою у 2016 році у Києві? Хто це зробив і для чого?

Саме такі питання я ставив собі, коли, звісно ж, придбав цю книгу. І тоді, коли відкрив її. А прочитавши, знайшов на них відповіді.

У цій книжці, у цих промовах і міркуваннях не було, насправді, нічого «ультраправого». Натомість, я знайшов там, по суті, наступне. Глибокий і правдивий діагноз російської імперської вавки, яка сторіччями прогресує за нашим північно-східним кордоном. Вдумливий і кмітливий аналіз методів, якими російські імперіалісти воюють, брешуть та маніпулюють. Особливо мене зацікавило, як влучно і детально Бандера розбирає методи, якими російські імперіалісти дурять Захід (і наскільки вони подібні сучасним). Як вони однією рукою лякають, а другою одночасно запрошують до діалогу, як створюють проблеми, аби «спільно» їх «вирішувати», як розпалюють локальні війни, обмежено підвищуючи градус ескалації, аби не викликати реакцію, адже розуміють, що змагатися напряму із Заходом не у змозі.

Ось чому я тягнувся до цієї книги так, щоб ніхто не бачив. Ось чому ім‘я її автора оббріхано. Ось чому росіянам він не дає спокою вже більше 60 років після своєї смерті. Тому що це дуже реалістичний посібник, де всі їхні брехливі методи розкладені по поличках. Не більше і не менше.

Хоча й деякі методи самого Бандери це аж ніяк не виправдовує. Про них у суспільстві потрібна чесна розмова. Ми маємо бачити нашого героя у всій повноті його особистості. І в блискучих та гострих думках, і в радикальних вчинках. Для цього треба зняти з нього товстий шар брехні. Спочатку — російської. Далі й всякої іншої, і нашої власної теж.

Мораль: читайте першоджерела.

Георгій Тихий

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