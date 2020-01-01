Інститут національної пам'яті розпочинає проєкт "Знакові постаті"

"Першого дня нового року ми розпочинаємо новий цикл "Знакові постаті". В ньому ми розповідатимемо про людей, які творили великі речі або спричинилися до подій, що визначають нашу ідентичність", - йдеться у дописі.

Як зазначається, у циклі йтиметься про державотворців, вчених, митців, військових, світських та релігійних діячів, меценатів, мислителів-самітників. Усіх їх об'єднує те, що ці постаті вказують на тяглість української історії, закоріненість у європейські традиції та включеність у глобальні цивілізаційні процеси.

Перша історія циклу присвячена відомому князівському роду Гольшанських-Дубровицьких. Зокрема, розповідається про Анастасію Гольшанську-Заславську, яка народилася 1515 року і була дочкою київського воєводи Юрія Гольшанського - помітного державного діяча часів Великого Князівства Литовського.

Князівна Анастасія стала фундаторкою та меценаткою створення знаменитого Пересопницького Євангелія - визначної пам'ятки староукраїнської мови та мистецтва раннього модерну.

Рукописне Пересопницьке Євангеліє, оздоблене живописними мініатюрами, є однією з останніх знакових рукописних книг Європи. Саме на ньому присягає на вірність народові новообраний Президент України.