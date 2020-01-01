В Україну повернули картину, викрадену в роки Другої світової війни

За сприяння Міністерства культури, молоді та спорту України завершився процес повернення картини відомого українського художника Михайла Паніна «Таємний від’їзд Івана Грозного перед опричниною».

Про це повідомляє пресслужба МКМС.

"Повернення картини в Україну ― це результат багаторічної спільної праці та промовистий жест не тільки стратегічного партнерства між Україною та США, а й міжнародне визнання втрат України під час Другої Світової Війни, адже з поверненням культурних цінностей законному власнику – Україні повертається національна пам'ять про здобутки українського народу", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що результатом дворічної кропіткої роботи стала передача в дар Україні американським подружжям Трейсі картини українського художника М. Паніна «Таємний від’їзд Івана Грозного перед опричниною», незаконно вивезеної під час окупації нацистами Дніпропетровська 1941-1943 рр., і заявленої до продажу на аукціоні «Potomack Сompany» (місто Александрія, штат Вірджинія, США) 2017 року.

"Факти повернення як вважалося десятиліттями втрачених культурних цінностей України підтверджують парадигму, що повернення культурних цінностей – це державна справа", - підкреслили у міністерстві.

У МКМС наголосили на перспективі розвитку цього сектору, серед ключових напрямків є:

- формування сталої політики держави з питань повернення культурних цінностей у міжнародних відносинах;

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- передбачення у Державному бюджеті України за загальним фондом бюджету програми «Заходи з пошуку та повернення культурних цінностей України»;

- культурна адвокація захисту інтересів держави в галузі культурних цінностей шляхом міжвідомчої і міжнародної інституційної взаємодії у культурно-політичній сфері;

- практичне впровадження моніторингу світових інтернет-аукціонів з метою пошуку та повернення втрачених культурних цінностей України;

- формування правової позиції щодо захисту культурних цінностей, залишених на тимчасово окупованих територіях та АРК Крим.

Як повідомляв Укрінформ, картина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" – величезне полотно висотою в майже півтора людського зросту та ще більшою шириною – була викрадена в часи Другої світової з художнього музею в тодішньому Дніпропетровську й вивезена з України. Далі її історія обривається до початку 1960-х років, коли полотно було знайдене подружжям у купленому будинку в Коннектикуті. Про колишнього власника було відомо, що він емігрував до Штатів зі Швейцарії одразу після війни.

Весь цей час картина залишалася в будинку, й коли він був проданий вчергове в 1980-х роках, полотно опинилося у власності родини Трейсі.

Коли родина вирішила переїхати в менше житло, вони стали розпродавати деякі речі й у 2017-му звернулися до галереї "Потомак" щодо картини. Тоді й з'ясувалося, що це полотно Михайла Паніна, яке було викрадено під час Другої світової війни й вивезено з України. Подружжя вирішило повернути картину додому.