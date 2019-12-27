МКМС з 1 січня виконуватиме повноваження трьох міністерств

Міністерство культури, молоді та спорту з 1 січня 2020 року виконуватиме функції та повноваження трьох міністерств, що припиняють свою діяльність.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 24 грудня 2019 р. № 1360-р, опублікованому на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Міністерства культури, молоді та спорту щодо можливості забезпечення здійснення з 1 січня 2020 р. Міністерством покладених на нього постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 “Деякі питання діяльності Міністерства культури, молоді та спорту” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2942) функцій і повноважень Міністерства інформаційної політики, Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту, що припиняються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство культури, молоді та спорту планує завершити реорганізацію і розпочати діяльність за новою моделлю до 1 січня 2020 року.

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Згідно з постановою уряду від 2 вересня №829 Міністерство інформаційної політики перетворюється у Міністерство культури, молоді та спорту України, а Міністерство культури та Міністерство молоді і спорту - ліквідовуються.

Відповідна реорганізація МІП із покладенням на новостворене міністерство завдань та функцій Міністерства культури та Міністерства молоді і спорту триває.