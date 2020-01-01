Прем'єр привітав українців з Новим роком і подякував за правильний вибір

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук привітав українців з Новим роком і Різдвом та зазначив, у 2019 році український народ зробив складний, але дуже правильний вибір.

Текст привітання оприлюднено на Урядовому порталі.

"В цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління! Ми вам за це дуже вдячні! Вперше в історії нашої країни Президент, парламент і уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоб країна реально змінилася", - наголосив керівник уряду.

За його словами, за останні чотири місяці вдалося зробити дуже багато, але урядовці розуміють, що цього не достатньо, щоб громадяни відчували реальні зміни.

"В наступному році я хочу вам побажати, щоби нам всім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну в світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни в нашій країні. Ми вам вдячні за довіру. З Новим роком та Різдвом Христовим!" - сказав Гончарук.