У новому році нам щодня треба бути єдиною країною - Президент

Володимир Зеленський закликає українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

Про це Президент України заявив у новорічному привітанні.

"У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Ми навчилися бути єдиною країною – епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що у новому році українцям потрібно навчитись жити у повазі одне до одного заради майбутнього своєї країни.

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Зеленський переконаний, що це майбутнє ми всі уявляємо однаково.

"Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця - бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково – це має нас об’єднати!", - наголосив Президент.