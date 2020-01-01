Зеленський: Любити Україну – означає любити всіх українців
Укрінформ
Володимир Зеленський у новорічному відеозверненні побажав українцям поваги одне до одного, достатку та багато приводів для усмішок.
Привітання глави держави з Новим 2020 роком оприлюднив сайт Президента.
"Дорогі українці! У новому 2020 році я бажаю всім нам – поважати одне одного. Бути здоровими, мати достаток і багато приводів усміхатися. Бажаю всім гарно відпочити, виспатися, не переїсти і, звичайно, – легкого та приємного запаморочення на ранок", - зазначив Президент.
Крім того, Зеленський закликав пам’ятати, що любити Україну – означає любити всіх українців, хоч би в якому б куточку нашої країни вони народилися.
Фото: president.gov.ua