Зеленський: Любити Україну – означає любити всіх українців

Володимир Зеленський у новорічному відеозверненні побажав українцям поваги одне до одного, достатку та багато приводів для усмішок.

Привітання глави держави з Новим 2020 роком оприлюднив сайт Президента.

"Дорогі українці! У новому 2020 році я бажаю всім нам – поважати одне одного. Бути здоровими, мати достаток і багато приводів усміхатися. Бажаю всім гарно відпочити, виспатися, не переїсти і, звичайно, – легкого та приємного запаморочення на ранок", - зазначив Президент.

Читайте також: Зеленський закликав українців відповісти самим собі на одне питання

Крім того, Зеленський закликав пам’ятати, що любити Україну – означає любити всіх українців, хоч би в якому б куточку нашої країни вони народилися.

Фото: president.gov.ua