Зеленський закликав українців відповісти самим собі на одне питання

Президент Володимир Зеленський у новорічному вітанні не став підбивати підсумки року, а звернувся до українців з проханням відповісти самим собі на питання "хто я?" - та згадати моменти, які нас об'єднують.

Привітання глави держави з Новим 2020 роком транслював сайт Президента.

"Зазвичай у Новорічному привітанні президенти розповідають нам про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші малозрозумілі терміни. Одним словом - переконують, що насправді ми почали жити краще, просто поки що цього не помітили. І тому часто під час звернення Президента ми вимикаємо звук. Чекаємо поки він закінчить свою казку, щоб нарешті перейти до шампанського, канапок зі шпротами та олів’є", - сказав Зеленський.

Він додав, що його вітання буде інакшим, та закликав кожного чесно відповісти самому собі на важливе питання: "Хто я"?

"Президент України? Звичайна домогосподарка? Успішний адвокат? Студент-філософ з Могилянки? Агроном з Черкащини? Хто я? Колишній фотограф, який захищає країну на Сході? Колишній фізик, що миє посуд в Італії?", - поставив питання Президент.

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Глава держави нагадав, що серед українців є ті, хто зробили найбільший у світі літак, і ті, хто ставить заглушку замість ременя безпеки, противники ринку землі, учасники Київпрайду, ті, хто читає Жадана чи слухає Марув, і ті, хто кажуть "я тебе кохаю" та "я тебя люблю".

При цьому Зеленський висловлювався кримськотатарською, угорською та російською мовами.

Глава держави наголосив: хоч українці й різні, проте чимало нас об'єднує. Так, за його словами, ми однаково пишаємося великими співвітчизниками, однаково раділи виходу футбольної збірної на Євро, однаково усміхаємося їдучи рівною дорогою, однаково радіємо народженню первістка...

"І хрести на могилах солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі не змагаються в патріотизмі. А коли повернулися наші моряки та полонені ми плакали від щастя всі. І україномовні. І русскоговорящие. І звичайна домогосподарка. І успішний адвокат. І Президент України", - підкреслив Зеленський, закликавши українців буди єдиною країною щодня.

Глава держави побажав у новому 2020 році поважати одне одного, бути здоровими, мати достаток і жити в мирі.

У новорічному привітанні також узяли участь Президент Леонід Кравчук, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Крім того, у відеоролику знялися відомі українці: Олег Вінник, Олександр Усик, Марія Єфросиніна, Дзідзьо, Ніна Матвієнко, Монатік, Тіна Кароль, Потап, Сергій Бубка, Джамала, Ольга Полякова, артисти "Кварталу 95". "Зіркові" учасники передали привітання з Новим роком з різних регіонів України, побажавши всім миру.

Насамкінець Президент спільно з відомими українцями відрахували останні десять секунд перед настанням 2020 року.