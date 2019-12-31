Наступний обмін може відбутися вже взимку 2020 року - Мендель
Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Президента України Юлія Мендель.
За її словами, під час сьогоднішньої телефонної розмови президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін "погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року. До узгодження списків неможливо назвати імена і скільки людей буде узгоджено. Проте сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року".
Мендель відзначила, що йдеться про звільнення українців, в тому числі й кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.
Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.
Сьогодні, 31 грудня, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про негайне узгодження списків для нового обміну полоненими, в тому числі й кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.