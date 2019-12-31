Наступний обмін може відбутися вже взимку 2020 року - Мендель

Узгодження списків чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб має розпочатися вже в січні 2020 року.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Президента України Юлія Мендель.

За її словами, під час сьогоднішньої телефонної розмови президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін "погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, отже, вже в січні 2020 року. До узгодження списків неможливо назвати імена і скільки людей буде узгоджено. Проте сподіваємося, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року".

Мендель відзначила, що йдеться про звільнення українців, в тому числі й кримчан, які перебувають у Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Читайте також: Зеленський і Путін домовилися про негайне узгодження списків для нового обміну

Сьогодні, 31 грудня, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про негайне узгодження списків для нового обміну полоненими, в тому числі й кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.