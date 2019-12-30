У Шуфрича прокоментували історію про полювання на рідкісних тварин в Африці

Предметом мисливського інтересу Нестора Шуфрича були, виключно, самці зрілого віку, які становлять небезпеку для оточення.

Так пресслужба народного депутата Нестора Шуфрича прокоментувала його фотографію на тлі вбитого носорога.

"Інформація, подана про відвідання Африканського континенту, зокрема, Намібії, народним депутатом Нестором Шуфричем, є не зовсім коректною. Описані події мали місце в липні 2013 року. Полювання, про яке було описано в ЗМІ, велося з дозволу уповноважених на це національним урядом органів, предметом відстрілу був самець нерепродуктивного віку, агресивного характеру, який підлягав відстрілу. Нестор Шуфрич наголосив, що предметом його мисливського інтересу були, виключно, самці зрілого віку, які втратили здатність давати потомство і становлять небезпеку як для молодших самців, так і для місцевих жителів в окрузі", - йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі уточнили, що після описаних подій Шуфрич, у зв'язку з відомими обставинами, утримувався від таких експедицій на Африканському континенті.

Про те, що член парламентської фракції "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич полював на рідкісних тварин в Африці, повідомив рух "ЧЕСНО".

Серед трофеїв депутата - три чорні носороги, бура гієна, дві антилопи і леопард.

Повідомлялося також, що Шуфрич "перший і єдиний мисливець", якому вдалося вбити представників трьох підвидів чорного носорога: Diceros bicornis bicornis (пустельний чорний носоріг) у Намібії, Diceros bicornis minor (рідколісний чорний носоріг) і Diceros bicornis michaeli (східноафриканської чорний носоріг) у ПАР.