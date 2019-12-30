У Танзанії помер найстаріший у світі носоріг

У Танзанії помер найстаріший у світі носоріг

Укрінформ
Самиця носорога, яку вважали найстарішою у світі, померла у Танзанії у віці 57 років.

Про це повідомляє ВВС.

Фаусту, східного чорного носорога, вперше помітили у кратері Нгоронгоро в 1965 році, коли їй було три роки.

Вона жила на волі понад 54 років, але проблеми зі здоров'ям у старості змусили її останні кілька років отримувати спеціалізовану допомогу в заповіднику.

Фауста ніколи не мала дитинчат - саме це, на думку природоохоронців у Нгоронгоро, могло посприяти її довгому життю.

Станом на 2016 рік Фаусти мала проблеми із зором і страждала від затяжних наслідків нападів гієн.

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У дикій природі носороги зазвичай живуть від 37 до 43 років, у неволі - до 50 років.

Східний чорний носоріг знаходиться під загрозою зникнення. Цих тварин залишилось дуже мало, бо вони часто стають жертвами браконьєрів через їхні цінні роги. Втім, їхня кількість поступово збільшується.

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