У Малайзії померла остання самка суматранського носорога, після чого цей вид офіційно визнали вимерлим у країні.

Про це повідомляє ВВС.

У 25-річної самки на ім'я Іман був рак, вона померла в суботу, 23 листопада. Протягом останніх п’яти років вона жила під наглядом людей на острові Борнео.

«Її смерть була природною, і безпосередня причина була віднесена до категорії шокових. Іман приділяли пильну увагу і турботу з того моменту, як її отримали в березні 2014 року, аж до моменту її смерті», — заявила міністр туризму, культури і навколишнього середовища штату Сабах Крістін Лью.

Malaysia's last Sumatran rhino Iman has died but her memory lives on. pic.twitter.com/Y2v7tcfOw7 — Daily Express Sabah (@DailyExpress_MY) November 23, 2019

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Останній самець малазійського носорога помер у травні цього року.

Суматранський носоріг відрізняється наявністю двох рогів — основного, повноцінного, і додаткового, недорозвиненого.

Відзначається, що, крім носорогів, які знаходяться у неволі, в Азії залишилося близько 100 особин цього виду, однак вченим не вдалося їх знайти.

Суматранські носороги знаходяться під загрозою вимирання.

Фото: WWF-MALAYSIA / Facebook