Шість осіб, яких Україні повернули, залишилися на непідконтрольній території

Під час обміну утримуваними особами на контрольовану Україною територію повернулося 76 людей, ще шестеро відмовилися їхати, і залишилися в ОРДЛО.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в аеропорту "Бориспіль", де зустрічав звільнених з полону бойовиків українців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"76 людей зараз в Україні на контрольованій частині нашої країни, шестеро залишилося на тимчасово окупованих територіях — там їхні сім'ї, якщо вони захочуть приїхати сюди, все, що для них важливо, ми обов'язково запропонуємо", - зазначив Президент.

Водночас він підкреслив, що першу частину домовленостей лідерів країн нормандського формату виконано — відбувся обмін "всіх підтверджених на всіх підтверджених осіб".

Зеленський додав, що на окупованій території ще лишається багато "наших людей", але не став називати конкретну цифру.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.