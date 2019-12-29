В аеропорту "Бориспіль" очікують на звільнених з полону українців
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі в терміналі B аеропорту утворилася черга журналістів, які чекають, щоб їх пропустили на летовище.
За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися.
Як стало відомо Укрінформу від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.
23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.
У списку на обмін опинилися і п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.
28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріли на Майдані.