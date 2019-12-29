В аеропорту "Бориспіль" очікують на звільнених з полону українців

У аеропорту "Бориспіль" очікують на спецборт зі звільненими з полону українцями, який має прилетіти з Краматорська.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі в терміналі B аеропорту утворилася черга журналістів, які чекають, щоб їх пропустили на летовище.

Читайте також: СБУ назвала прізвища звільнених українців Як повідомляє, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ "Майорське" Донецької області. В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися.

Як стало відомо Укрінформу від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.

У списку на обмін опинилися і п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський.

28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріли на Майдані.