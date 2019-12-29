До ініціативи щодо зниження тарифів на тепло долучилися вже 20 міст — Гончарук

Влада 20 українських міст ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло.

Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"До урядової ініціативи по зниженню тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст — Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ.

Це означає, що місцева влада вже ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло. Тобто жителі цих міст отримають зменшену комунальну платіжку за тепло!" - написав він.

Також прем’єр закликав інші міста приєднуватись до ініціативи та оперативно зробити все, щоб сума в платіжках була меншою вже з січня 2020 року.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.