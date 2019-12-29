Справа ексберкутівців: активісти досі чергують під Лук'янівським СІЗО

Станом на 7 ранку під Лук'янівським СІЗО досі чергують активісти, які вчора блокували його аби не допустити вивезення звідти трьох ексберкутівців, яких звільнив під особисте зобов'язання Київський апеляційний суд.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 7 ранку під Лук'янівським СІЗО - людей поменшало, розділились на невеликі групи та чергують біля усіх можливих виїздів з СІЗО", - зазначила журналіст.

Люди моніторять всі можливі виїзди із будівлі СІЗО, час від часу групами переміщаючись між під'їздами до пенітенціарної установи.

Раніше активісти заблокували сміттєвими баками основний під'їзд до СІЗО.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Усього, за даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.