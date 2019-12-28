Під Лук’янівським СІЗО — Червоний Хрест та понад 200 активістів

Наразі під Лук’янівським СІЗО, де знаходяться троє ексберкутівців — Павло Аброськін, Олег Янішевський і Сергій Зінченко — перебуває понад 200 активістів.

Активістів тут постійно більшає, передає кореспондент Укрінформу.

Раніше активісти заблокували сміттєвими баками основний під'їзд до Лук’янівського СІЗО.

У свою чергу, перед основними воротами СІЗО вишикувалися понад два десятки правоохоронців. Періодично між активістами та правоохоронцями виникають словесні суперечки.

Поліція вивезла двох ексберкутівців з апеляційного суду // Фото: Олена Худякова, Анатолій Сірик, Укрінформ

Люди також моніторять всі можливі виїзди із будівлі СІЗО, час від часу групами переміщаючись між під'їздами до пенітенціарної установи. Також періодично активісти барабанять по сміттєвим бакам.

На місці працюють працівники загону швидкого реагування Червоного Хреста України, також тут присутня поліція діалогу.

Нагадаємо: раніше Київський апеляційний суд відпустив усіх ексберкутівців - Сергія Тамтуру, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Олега Янішевського і Сергія Зінченка - під особисте зобов'язання.

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Активісти, які зібралися під Лук'янівським СІЗО, протестують проти цього. Людей більшає - частина з них була тут до оголошення рішення суду, частина їде з Київського апеляційного суду.