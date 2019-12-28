Поліція вивезла спецтранспортом з Київського апеляційного суду двох ексберкутівців, які до сьогоднішнього рішення Київського апеляційного суду не були під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Двох ексберкутівців, які до сьогоднішнього рішення Київського апеляційного суду не були під вартою - Тамтуру і Маринченка — вже вивезли спецтранспортом з Київського апеляційного суду. Сталося це з бійкою, активісти намагалися завадити поліції", - передає з місця події кореспондент.

Раніше Київський апеляційний суд відпустив усіх 5 ексберкутівців - Сергія Тамтуру, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Олега Янішевського і Сергія Зінченка - під особисте зобов'язання.

Активісти, які зібралися під Лук'янівським СІЗО, протестують проти обміну. Людей більшає - частина з них була тут до оголошення рішення суду, частина їде з Київського апеляційного суду.

Поліція вивезла двох ексберкутівців з апеляційного суду

Активісти вже заблокували сміттєвими баками виїзд.

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На місці присутня поліція діалогу і спецтранспорт, а також кілька машин поліції.