Поліція вивезла двох ексберкутівців з апеляційного суду
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Двох ексберкутівців, які до сьогоднішнього рішення Київського апеляційного суду не були під вартою - Тамтуру і Маринченка — вже вивезли спецтранспортом з Київського апеляційного суду. Сталося це з бійкою, активісти намагалися завадити поліції", - передає з місця події кореспондент.
Раніше Київський апеляційний суд відпустив усіх 5 ексберкутівців - Сергія Тамтуру, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Олега Янішевського і Сергія Зінченка - під особисте зобов'язання.
Активісти, які зібралися під Лук'янівським СІЗО, протестують проти обміну. Людей більшає - частина з них була тут до оголошення рішення суду, частина їде з Київського апеляційного суду.
Поліція вивезла двох ексберкутівців з апеляційного суду
Активісти вже заблокували сміттєвими баками виїзд.
На місці присутня поліція діалогу і спецтранспорт, а також кілька машин поліції.