В Україні скоро впровадять систему “E-Social" - радник міністра соцполітики

Радник міністра соціальної політики Денис Мацуй заявив, що в Україні скоро впровадять Інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України "E-Social".

Про це він сказав у відео, опублікованому на сторінці Мінсоцполітики в Facebook.

“Функції взаємодії з людьми будуть організовані так, щоб кожному було близько і зручно. Так званий "E-Social", що покращує якість та швидкість заяви від людей, вже проходить етап тестування та скоро буде впроваджено”, - сказав Мацуй.

За його словами, мета Мінсоцполітики - “зробити так, щоб міністерство подавало руку в складних ситуаціях, а не було бар’єром, який треба долати”.

“Ми переконані, що всі 20 млн наших клієнтів — від маленьких дітей до пенсіонерів - заслуговують на нову якість соціальних сервісів та послуг. У нас є план готової дієвої соціальної політики, яка вирішує причини, а не тільки наслідки проблем”, - додав радник міністра.

Як відомо, Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) створюється у рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку №8404-UA.

У рамках впровадження Системи передбачається створення централізованої інформаційної системи, яка базується на використанні прикладного програмного забезпечення рівня Enterprise, із забезпеченням доступу користувачів до прикладних задач через веб-інтерфейс.