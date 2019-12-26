У Мінсоцполітики запевняють — затримок з виплатою лікарняних більше немає

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль зауважив, що наразі в Україні немає затримання із виплатою лікарняних.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звичайний лікарняний після передачі його роботодавцю людиною, яка працює, через 10 днів повинен виплачуватися. Питання не в зупиненні виплат, а в затримці більше 10 днів... Наразі немає затримок. Ми сподіваємося, що не буде”, - сказав Коваль.

Заступник міністра також повідомив, що прийнятий бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік становить 27 млрд 227 млн 587 грн.

“Він збалансований. Наразі бюджет прийнятий бездефіцитний. Ми попрацювали з виконавчою дирекцією фонду, надали певні рекомендації, і наразі бюджет прийнятий збалансований”, - пояснив Коваль.

Водночас він зазначив, що у Мінсоцполітики розраховують на запровадження електронного лікарняного.

“Я, починаючи з січня, особисто буду перейматися цим питанням, буду супроводжувати його. Зараз його супроводжує міністр кабінету міністрів пан Дубілет, ми з ним спілкувалися. Наразі термін встановлений два місяці - січень-лютий. У березні, думаю, ми до чогось прийдемо”, - розповів Коваль.

За його словами, у разі запровадження електронного контролю над лікарняними листками Мінсоцполітики розраховує на заощадження економії бюджету ФСС від 1 до 4 млрд грн.