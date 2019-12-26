У Мінсоцполітики запевняють — затримок з виплатою лікарняних більше немає
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Звичайний лікарняний після передачі його роботодавцю людиною, яка працює, через 10 днів повинен виплачуватися. Питання не в зупиненні виплат, а в затримці більше 10 днів... Наразі немає затримок. Ми сподіваємося, що не буде”, - сказав Коваль.
Заступник міністра також повідомив, що прийнятий бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік становить 27 млрд 227 млн 587 грн.
“Він збалансований. Наразі бюджет прийнятий бездефіцитний. Ми попрацювали з виконавчою дирекцією фонду, надали певні рекомендації, і наразі бюджет прийнятий збалансований”, - пояснив Коваль.
Водночас він зазначив, що у Мінсоцполітики розраховують на запровадження електронного лікарняного.
“Я, починаючи з січня, особисто буду перейматися цим питанням, буду супроводжувати його. Зараз його супроводжує міністр кабінету міністрів пан Дубілет, ми з ним спілкувалися. Наразі термін встановлений два місяці - січень-лютий. У березні, думаю, ми до чогось прийдемо”, - розповів Коваль.
За його словами, у разі запровадження електронного контролю над лікарняними листками Мінсоцполітики розраховує на заощадження економії бюджету ФСС від 1 до 4 млрд грн.