Кіберполіція викрила хакерів, які зламали 20 тисяч серверів по всьому світу

Працівники Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області встановили всіх учасників злочинного угруповання, яке цілеспрямовано здійснювали атаки на приватні організації та конкретних осіб для незаконного отримання доступу до їхніх віддалених серверів.

Як повідомляє Національна поліція України, надалі ці доступи вони продавали замовникам.

"До складу угруповання увійшли троє українців та один іноземець. Усі вони були відомими учасниками хакерських форумів та здійснювали замовлення щодо зламу віддалених серверів, розташованих на території України, Європи та США", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.361 КК України.

Встановлено, що таким чином їм вдалося зламати більш як 20 тисяч серверів по всьому світу.

"Злочинна група діяла з 2014 року. Її учасники здійснювали bruteforce-атаки на приватні підприємства та окремих осіб. Для атак використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке експлуатувало вразливості серверів на базі ОС Windows", - повідомляють правоохоронці.

Зазначається, що частину серверів вони також використовували у власних цілях: створення бот-нетів для майнінгу, DDOS-атак, встановлення програмних командних-центрів для вірусів типу «stealer», перетворення їх в інструменти для проведення brute-force атак на нові мережеві вузли.

Крім того, частину "зламаних" серверів збували іншим хакерам, котрі використовували придбану інформацію для своїх цілей: вимагання під приводом шифрування даних, списання грошей з банківських карток, майнінгу тощо.

"Таким чином їм вдалося втручатися в комп’ютерні мережі громадян різних країн: України, Росії, США, Франції, Китаю, Болгарії, Індії, Бразилії, Малайзії та країн північної Європи", - додали у поліції.

Злочинні прибутки хакери отримували на крипто- та електронні гаманці. Так, на кількох з їхніх електронних гаманців було виявлено майже 80 тисяч доларів.

Правоохоронці наголосили, що для координації дій всіх членів міжнародного хакерського угруповання, спілкування та зв’язок між ними відбувалося через приховані месенджери.

Кіберполіція спільно зі слідчими поліції Харківщини, за процесуального керівництва прокуратури Харківської області, провела обшуки за місцями мешкання фігурантів міжнародної хакерської групи.

"Вилучено комп’ютерну техніку додаткові носії інформації, чорнові записи, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися для вчинення злочинів", - інформує поліція.

За результатами експертиз комп‘ютерної техніки одному з учасників вже оголошено про підозру. Вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам злочинної групи.

Слідчі готують міжнародно-правове доручення в частині фіксації цифрових слідів злочинів за межами України, документування злочинної ролі та притягнення до кримінальної відповідальності іноземця, причетного до діяльності злочинної групи.