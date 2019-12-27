Прокуратура повідомила про підозру учаснику нападу на журналіста у Києві

Стосовно чоловіка, якого підозрюють у нападі на журналіста біля Київського апеляційного суду, підготовлено клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

"Слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за погодження Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24.12.19 біля приміщення Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловік переслідував журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, а також учинив хуліганські дії щодо нього, що передбачено ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 171 та ч. 2 ст. 296 КК.

Враховуючи, що стосовно підозрюваного триває судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні, обвинувачення підготувало клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського райсуду Києва.

Крім того, повідомляє прокуратура, в межах кримінального провадження, розпочатого у зв’язку з інцидентом біля Київського апеляційного суду, розслідується факт заподіяння тілесних ушкоджень згаданому журналісту. Проводяться слідчі дії задля встановлення осіб, причетних до цього злочину.

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Як повідомлялося, 24 грудня до правоохоронців звернулися троє журналістів із повідомленнями щодо вчинення відносно них протиправних дій. Того ж дня слідчі поліції Києва розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) КК.

За інформацією ЗМІ, на засіданні Київського апеляційного суду, де розглядалася скарга на запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, активісти вигнали із зали журналістів «Шарій.net» Антоніну Бєлоглазову та Дмитра Кучера. Крім того, про погрози й образи у свій бік заявляла журналістка "Страны" Юлія Корзун.