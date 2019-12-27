Прокуратура повідомила про підозру учаснику нападу на журналіста у Києві
Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.
"Слідчими Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві за погодження Київської місцевої прокуратури №9 повідомлено про підозру 29-річному мешканцю Київської області за фактом вчинення протиправних дій відносно журналіста, які мали місце 24.12.19 біля приміщення Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, чоловік переслідував журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, а також учинив хуліганські дії щодо нього, що передбачено ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 171 та ч. 2 ст. 296 КК.
Враховуючи, що стосовно підозрюваного триває судовий розгляд в іншому кримінальному провадженні, обвинувачення підготувало клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до Солом’янського райсуду Києва.
Крім того, повідомляє прокуратура, в межах кримінального провадження, розпочатого у зв’язку з інцидентом біля Київського апеляційного суду, розслідується факт заподіяння тілесних ушкоджень згаданому журналісту. Проводяться слідчі дії задля встановлення осіб, причетних до цього злочину.
Як повідомлялося, 24 грудня до правоохоронців звернулися троє журналістів із повідомленнями щодо вчинення відносно них протиправних дій. Того ж дня слідчі поліції Києва розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) КК.
За інформацією ЗМІ, на засіданні Київського апеляційного суду, де розглядалася скарга на запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, активісти вигнали із зали журналістів «Шарій.net» Антоніну Бєлоглазову та Дмитра Кучера. Крім того, про погрози й образи у свій бік заявляла журналістка "Страны" Юлія Корзун.