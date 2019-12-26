У поліції розповіли про підозрюваного у нападі на журналіста в Києві

Поліцейські встановили підозрюваного у нападі на журналіста біля Київського апеляційного суду у день розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід підозрюваній у справі Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські встановили одного із нападників. Ним виявився 29-річний мешканець Київської області. Відомо, що раніше молодик уже мав проблеми із законом: у 2016 році напав із ножем на киянина", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі підготували проєт підозри фігуранту та скерували документ для погодження у прокуратуру.

"Слідчі дії тривають. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх осіб, які вчиняли протиправні дії відносно журналістів", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 24 грудня до правоохоронців звернулися троє журналістів із повідомленнями щодо вчинення відносно них протиправних дій. Того ж дня слідчі поліції Києва розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли ЗМІ, на засідання Київського апеляційного суду щодо розгляду скарги на запобіжний захід підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко активісти вигнали з зали суду журналістів «Шарій.net» Антоніну Бєлоглазову та Дмитра Кучера.

У свою чергу, журналістка "Страны" Юлія Корзун заявляла про погрози і образи у свій бік під час засідання з апеляції по запобіжному заходу Кузьменко.