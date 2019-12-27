Інвестори припиняють фінансування "theБабель" — шеф-редактор йде з проєкту

Співзасновники і керівники інтернет-видання "theБабель" Катерина Коберник і Гліб Гусєв йдуть з проекту, тому що інвестори з нового року припиняють його фінансувати.

Про це Катерина Коберник повідомила в Facebook.

"З нового року нинішнього theБабель більше не буде. Ми були онлайн рік і майже чотири місяці. Ще майже рік готували запуск. Відразу відповім на питання "чому?" - фінансування проекту припинили. Чому - не знаю. Не питайте в лічкє, мені нічого не пояснили. Чи буде на цьому домені і далі виходити контент з новою командою - не знаю. Це вирішать акціонери, які залишилися. Мене і Гліба в їх числі не буде", - написала Коберник.

Вона підкреслила, що, на її думку, це було одне з кращих суспільно-політичних ЗМІ в країні, в якому дбайливо ставилися до слів і фактів.

Також вона пообіцяла, що "ми ще оприлюднимо вже готові неполітичні підсумки року, можливо, великий текст про дуже відомого товариша у владі і зробимо замітку з чесними відповідями на питання, які нам найчастіше задавали - буде кумедно".

Суспільно-політичне видання "theБабель" розпочало роботу в вересні 2018 року. Шеф-редактором стала Катерина Коберник, на той момент заступник директора департаменту медіа холдингу "1 + 1 медіа". Головним редактором став Гліб Гусєв.

Як повідомляє «Детектор медіа», на той момент у сайту "theБабель" було четверо акціонерів, що володіли частками по 25%: виконавчий директор "1 + 1 медіа" Ярослав Пахольчук, який представляв інтереси Ігоря Коломойського, генеральний директор "1 + 1 медіа" Олександр Ткаченко, Катерина Коберник і Гліб Гусєв, який міг розподілити свою частку між членами редакції.

У серпні 2019 року, після обрання народним депутатом, Олександр Ткаченко вийшов з числа співвласників ТОВ "Бабель", а його частка перейшла Ярославу Пахольчуку, який став власником 50% компанії.

У серпні "theБабель" мав конфлікт із заступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенком. Коберник розкрила, що він був першоджерелом фотокопії заяви про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана. У листопаді "theБабель" опублікував матеріал про зустріч Андрія Богдана, Кирила Тимошенка і Юрія Костюка з іноземними та українськими журналістами у форматі off the record.

У вересні 2019 року група "1 + 1 медіа" звільнила Катерину Коберник з посади заступника директора департаменту нових медіа, а також з сайту tsn.ua, яким вона керувала, через скорочення штату. Коберник заявила, що її звільнили через конфлікт з Олександром Ткаченком.