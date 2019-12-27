Друком вийшов останній номер “Дзеркала тижня”

Типографія надрукувала останній номер газети “Дзеркало тижня".

Про це головні редактори видання Володимир Мостовий (1994–2010) і Юлія Мостова (2011–2019) повідомили у своїй колонці на сайті dt.ua.

“Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика “Дзеркало тижня”. Одна тисяча двісті сімдесят п'ятий”, — пишуть редактори.

Вони наголошують, що виданню вдалося проіснувати “п'ятдесят разів по пів року”, і додають, що “тижневик відходить разом із таненням більш невідтворюваного класу — інтелігенції”.

“Ви чудові читачі! Розумні, з критичним мисленням, суворі, вимогливі. Дякуємо вам за підтримку, критику, небайдужість до газети й країни, за більш як 25-річну "вірність клубу". На ваших очах ми пройшли шлях від королів інсайду — через острів свободи, де в часи жорсткої цензури могли себе реалізовувати журналісти інших видань, — до заповідника смислів. Спостерігаючи за тим, як біля керма переважно дурні змінювалися негідниками, а негідники — дурнями, ми чомусь завжди були в опозиції. Втім, як і більшість із вас”, — звертаються редактори до читачів газети.

Водночас у колонці висловлюється вдячність тисячам авторів “Дзеркала тижня”, серед яких, “безумовно, є улюблені, постійні або випадкові, але завжди — думаючі”.

“У бухгалтерії “ДТ” накопичилися 250 тисяч гривень — розмічених, але невиплачених гонорарів. При наших смішних тарифах — величезні гроші. Багато авторів просто не приходять по них, тому що для них головне — не розписатися у відомості за копійки, а достукатися зі своєю ідеєю, пропозиціями, баченням до тих, хто формує й приймає рішення”, — діляться Мостові.

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Останній номер тижневика отримав назву “Зе!повіт”. “Зе!повіт — це про те, як не бути розібраними на органи, як вижити й стати лідером у новому світі. “Не для нашого поні паша”, — скаже багато хто. Можливо. Але ми відповімо: “Прірву може перестрибнути тільки той, хто не знає, що цього не можна зробити”, - уточнюється в публікації.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада 2019 року головна редакторка газети “Дзеркала тижня. Україна” Юлія Мостова заявила, що видання припинить виходити в друкованій версії, а матеріали публікуватимуться лише на вебсайті. При цьому стало відомо, що останній номер тижневика вийде на Новий рік.