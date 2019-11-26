В Україні стане на одне друковане видання менше

Тижневик «Дзеркало тижня. Україна» перестане виходити в друкованій версії - матеріали будуть публікуватися лише на вебсайті видання.

Про це повідомляє The Page з посиланням на головну редакторку «Дзеркала тижня. Україна» Юлію Мостову.

«Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, допоки не повідомлю цю інформацію у «Дзеркалі тижня», — сказала вона.

Крім того, два джерела повідомили виданню, що останній номер «Дзеркала тижня» вийде на Новий рік, а офіційно про закриття друкованої версії видання повідомлять у наступному випуску.

Інформація про закриття паперової версії «Дзеркала тижня. Україна» з’являлася ще на початку вересня. Тоді головна редакторка Юлія Мостова не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

«Ми це обговорюємо через економічну ситуацію. Рішення ще немає», — сказала вона «Детектор медіа».

Нагадаємо: тижневик «Дзеркало тижня. Україна» на чолі з Юлією Мостовою виходить з 2011 року. З 1994 до 2011 роки виходив тижневик «Дзеркало тижня» на чолі з Володимиром Мостовим.