"Видавництво Старого Лева" пояснило, чому продало в Росію права на свої книжки

Львівське "Видавництво Старого Лева" розцінює продаж прав на видання книжок «Голосно, тихо, пошепки» та «Я так бачу» російському видавництву "Манн, Іванов і Фербер" як заходи культурної боротьби.

Офіційний коментар розміщено на сайті ВСЛ.

"Нам важливо показувати, що український культурний продукт, а саме книжковий, – самодостатній і конкурентоздатний на всіх ринках. Популяризувати українську книжку – це добре. Популяризувати українську культуру – добре. І на ворожій території також. Така культурна боротьба і пропаганда", - йдеться у коментарі.

У видавництві підкреслили, що принципово не видають і не популяризують російських книжок, не відвідують територію Росії. Натомість хочуть, щоб українську книжку знали і визнавали скрізь, як і нашу державу.

Як зазначили у ВСЛ, права на видання серії книжок творчої майстерні «Аґрафка» «Голосно, тихо, пошепки» та «Я так бачу» придбало 22 країни, серед яких Японія, Франція, Іспанія, ОАЕ. І рішення про продаж прав російському видавництву «МІФ» було непростим.

"Цей крок ми сприймаємо як можливість продемонструвати, наскільки сильним є український культурний продукт. У російському інформаційному колі насаджені стереотипи про Україну меншовартісну, недолугу, ні на що не здатну. А тут видання української книги, яка перемогла на багатьох конкурсах у світі, видана багатьма мовами, як свідчення того, що українська книжка крута. Причому це книжка, де є фото з Довженкового фільму із зазначенням, що це геніальний український режисер", - коментують у видавництві.

Крім того, у документі наголошено, що згідно з угодою із видавництвом «МІФ», реалізація цих книг російською мовою заборонена на території України. Наразі видавництво докладає зусиль, щоби з’ясувати ситуацію і не допустити факту продажу цих видань у російському перекладі в Україні.

Водночас у ВСЛ вважають, що ця ситуація має стати приводом для обговорення проблеми подвійних стандартів.

"Понад третину українського ринку досі посідає російська книжка. За останні роки в Україні вийшли десятки книжок, перекладених з російської, права на які придбано в Росії і податки з яких теж заплачені українськими грошима. Крім того, так склалося історично, що кожна, напевно, десята книжка іноземних авторів в Україні купується через «Литературное агентство Синопсис, с отделениями в Лондоне и Москве», яке «на территории России, Украины и стран Балтии является субагентом наиболее влиятельных издательств и литературных агентств Великобритании, США и Европейских стран»", - зауважили у ВСЛ.

Кілька днів тому у соцмережах з'явилася інформація про те, що ВСЛ продало права на свої книжки в Росію, і тепер їх можна придбати в Україні російською мовою.