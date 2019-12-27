Середня зарплата за рік зросла на 16,6%

Середня номінальна зарплата українців за листопад 2019 року на 16,6% більша за ту, яку вони отримали за листопад 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у листопаді 2019 року становила 10 679 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4 173 грн). Порівняно із жовтнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,4%, а за останні 12 місяців (відносно листопада 2018 року) збільшився на 16,6%", - йдеться у повідомленні.

Найбільша номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників у сфері фінансової та страхової діяльності — в середньому 19 221 грн (на 16,6% більше, ніж за листопад 2018 року). На другому місці за цим показником галузь інформації та телекомунікацій (17 996 грн, на 18,6% більше), на третьому — сфера державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15 579 грн, на 15,9% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за листопад 2019 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 790 грн, на 14,9% більше, ніж за листопад 2018 року), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (7 019 грн, на 17,0% більше), освіти (8 087 грн, на 16,6% більше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за листопад 2018 року становила по Україні 9 161 грн, що на 22,5% більше, ніж за вересень 2017 року.