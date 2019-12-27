Українці зможуть отримувати зарплату на картку будь-якого банку — уряд дав добро

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке надає можливість українцям самостійно обирати, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

"Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу! Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати", - написав Гончарук.

Він додав, що відтепер гроші можна буде отримувати на картку будь-якого банку, а не лише там, де роботодавець оформив “зарплатний проєкт”. Гончарук також зауважив, що це сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян, а отже, покращить якість банківських послуг в країні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет анонсував знищення "зарплатного рабства" в Україні. Описуючи концепцію реформи, міністр зазначив, що за законом співробітники мають право самостійно обирати банк, а не лише отримувати зарплату в тому, у якого є “зарплатний проєкт” з підприємством. Але на практиці, якщо хтось обирає інший банк, бухгалтери вимушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам частіше за все у такому виборі просто відмовляють.

Дубілет пояснив, що суть проєкту в тому, щоб робітник просто вказував бухгалтеру свій IBAN, а бухгалтер формував відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А банк — автоматично “розкидував” гроші, куди треба.

Міністр висловив переконання, що проєкт буде запроваджено вже наступного року.