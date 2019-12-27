В Україні легально працюють лише 45% осіб працездатного віку

В Україні легально працюють лише 45% осіб працездатного віку

Укрінформ
Міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в Україні із 28,5 млн грн осіб працездатного віку легально працюють лише 12,8 млн.

Про це він сказав під час брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лише 12, 8 млн із 28, 5 млн працездатного віку працюють легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав”, - заявив Милованов.

Він додав, що наразі в Україні незахищені права 15,7 млн осіб, а саме - нелегальних працівників, котрі працюють без трудових угод, трудових мігрантів, які виїхали з України, працездатних пенсіонерів, безробітних, людей з інвалідністю і осіб, які займаються домашнім господарством.

Милованов наголосив, що “сьогоднішній кодекс законів про працю не захищає всіх 28, 5 млн українців”.

“Він був розроблений у 1971 році, його концепція чи філософія не відповідає тому, що зараз відбувається”, - зауважив він.

Таким чином, наголосив він, Кабмін схвалив новий законопроєкт “Про працю”, головна мета якого, як зазначив Милованов, “створити умови для легкого працевлаштування та збільшення доходів працівників”.

Читайте також: Законопроєкт про працю дозволить вивести зарплати із тіні - Милованов

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт "Про працю".

Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-