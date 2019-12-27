В Україні легально працюють лише 45% осіб працездатного віку

Міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в Україні із 28,5 млн грн осіб працездатного віку легально працюють лише 12,8 млн.

Про це він сказав під час брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лише 12, 8 млн із 28, 5 млн працездатного віку працюють легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав”, - заявив Милованов.

Він додав, що наразі в Україні незахищені права 15,7 млн осіб, а саме - нелегальних працівників, котрі працюють без трудових угод, трудових мігрантів, які виїхали з України, працездатних пенсіонерів, безробітних, людей з інвалідністю і осіб, які займаються домашнім господарством.

Милованов наголосив, що “сьогоднішній кодекс законів про працю не захищає всіх 28, 5 млн українців”.

“Він був розроблений у 1971 році, його концепція чи філософія не відповідає тому, що зараз відбувається”, - зауважив він.

Таким чином, наголосив він, Кабмін схвалив новий законопроєкт “Про працю”, головна мета якого, як зазначив Милованов, “створити умови для легкого працевлаштування та збільшення доходів працівників”.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт "Про працю".

Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.