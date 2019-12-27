“Залізні метелики”: в Україні знімуть документальний фільм про катастрофу МН17
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“26 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ГО “Творче об’єднання “Вавилон 13” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Залізні метелики” розміром 2 млн 305 тис. 846 грн, що становить 54 % загальної вартості виробництва”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, кінопроєкт документального фільму “Залізні метелики” став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Роман Любий. Продюсери – Володимир Тихий, Андрій Котляр. Реліз фільму в Україні планується у 2020 році.
Залізні метелики – це шрапнель ракети БУК, якою росіяни влітку 2014 року вбили 298 пасажирів малайзійського рейсу МН-17, збивши літак у небі над Донбасом. Тоді всі побачили, що російсько-український конфлікт стосується всього світу. Інформаційна війна заплутує цей випадок. Натомість фільм беземоційно досліджує процес.