Авіакатастрофа у Казахстані: загрози життю постраждалих українців немає - МЗС

Українці, які постраждали внаслідок авіакатастрофи у Казахстані, отримали травми середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.

Про це заявив у коментарі Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев,

"Серед постраждалих є двоє громадян України — жінка 1991-го і чоловік 1990 року народження. Обоє доставлені до лікарні міста Алмати. За інформацією лікарів, в обох травми середньої тяжкості - проблеми з хребтом, але загрози їхньому життю немає", - сказав Погорельцев.

Він поінформував, що український консул відразу зв'язався з лікарнею, де наразі перебувають постраждалі українці, з метою надання їм повноцінного консульського супроводу. За словами Погорельцева, наразі консул розв'язує питання передачі нашим співвітчизникам через довірену особу мобільних телефонів для прямого спілкування з ними.

Директор Департаменту консульської служби МЗС запевнив, що ситуація перебуває на контролі МЗС, а всі питання, пов'язані з наданням необхідної допомоги постраждалим, будуть оперативно вирішуватися.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати — Нур-Султан, розбився під час зльоту. На його борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Уже відомо про 15 загиблих і 66 госпіталізованих.

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