У Казахстані розбився пасажирський літак, на борту 100 осіб

Пасажирський літак, який виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився на злеті. На його борту - 95 пасажирів та 5 членів екіпажу.

Про це у Facebook інформує Міжнародний аеропорт Алмати.

«О 07.22 рейс авіакомпанії Bek Air при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу, сталося зіткнення з двоповерховою будівлею. Загоряння не було. Рятувальні роботи почалися негайно. В даний момент йде евакуація пасажирів і екіпажу. Число загиблих на даний момент становить 7 осіб», - ідеться в повідомлені.

Як зазначається, літак виконував рейс із Алмати до столиці Казахстану Нур-Султана. На його борту - 95 пасажирів та 5 членів екіпажу.

На місці катастрофи працюють рятувальні служби.