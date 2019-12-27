Баканов подякував контррозвідникам за професіоналізм

Баканов подякував контррозвідникам за професіоналізм

Укрінформ
Голова СБУ Іван Баканов привітав співробітників Департаменту контррозвідки (ДКР) з професійним святом.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Нові загрози ставлять нові завдання, з якими ви добре справляєтесь. Кожного дня ми переконуємося у високому професіоналізмі контррозвідників", - йдеться у вітанні.

Очільник СБУ висловив вдячність всьому особовому складу ДКР СБУ та підрозділів контррозвідки регіональних органів за роботу.

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Департамент контррозвідки СБУ створений 27 грудня 1991 року наказом голови Служби національної безпеки України.

Співробітників української контррозвідки з професійним святом привітав також секретар РНБО Олексій Данілов.

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