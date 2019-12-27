Баканов подякував контррозвідникам за професіоналізм

Голова СБУ Іван Баканов привітав співробітників Департаменту контррозвідки (ДКР) з професійним святом.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Нові загрози ставлять нові завдання, з якими ви добре справляєтесь. Кожного дня ми переконуємося у високому професіоналізмі контррозвідників", - йдеться у вітанні.

Очільник СБУ висловив вдячність всьому особовому складу ДКР СБУ та підрозділів контррозвідки регіональних органів за роботу.

Департамент контррозвідки СБУ створений 27 грудня 1991 року наказом голови Служби національної безпеки України.

Співробітників української контррозвідки з професійним святом привітав також секретар РНБО Олексій Данілов.