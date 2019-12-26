Поліція затримала організатора вбивства учасника АТО в 2017 році

Поліція Київщини затримала кримінального злодія на прізвисько «Лощ», який у 2017 році організував вбивство учасника АТО.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чолов’яга неодноразово відбував покарання за скоєні злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника антитерористичної операції. Нападника, який завдав смертельних ножових поранень, поліція затримала одразу. Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.

"Перебуваючи у розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати у страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес", - інформує поліція.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його у Білій Церкві.

Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного для нього обере суд.