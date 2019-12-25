В Мінекономіки кажуть, що робота за контрактом стане основою трудових відносин

За новим Трудовим кодексом, який розробляє Міністерство економіки, основою трудових відносин стане контракт.

Про це в ефірі Громадського заявила заступниця міністра економіки Юлія Свириденко.

"У першу чергу це лібералізація трудових відносин, - ми хочемо закріпити, що основою трудових відносин є трудовий контракт, який обов’язково укладається у письмовій формі. Орієнтовну форму цього контракту ми окремим порядком розробимо, щоб усі працівники мали змогу прописати порядок роботи, порядок оплати, відпустку, сезонність і всі інші важливі речі", - пояснила Свириденко.

Вона розповіла, що у новому кодексі Мінекономіки хоче закріпити можливість працювати дистанційно та часткову зайнятість.

"Тобто, ми даємо більш гнучку форму реалізації трудових відносин, також буде аутсорсинг, аутстафінг. До речі, всі ці визначення будуть в окремих змінах закону про зайнятість зафіксовані, і всі зможуть ознайомитись", - сказала заступниця міністра.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляв, що в Україні буде проведена реформа зайнятості. Зокрема, у новому законі будуть чітко прописані ознаки трудових відносин, бо на сьогодні працівники не захищені від зловживань через відсутність норм законодавства.